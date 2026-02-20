 

ТАРАЩ ХАГБА ПОСЕТИЛ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ГРЕБЦОВ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ «РЕЧХ»

Новости Пятница, 20 февраля 2026 15:35
ТАРАЩ ХАГБА ПОСЕТИЛ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ГРЕБЦОВ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ «РЕЧХ»

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба совершил рабочую поездку на водохранилище «Речх», где в настоящий момент проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ.

В состав группы вошли 17 спортсменов (в том числе одна девушка) и три тренера. Сборы продлятся до 22 февраля.

В ходе визита Таращ Хагба ознакомился с условиями размещения и тренировочным процессом спортсменов. Главный тренер Константин Вишняков провел для главы ведомства экскурсию по акватории, продемонстрировав, как организованы ежедневные занятия. Чтобы лично оценить подготовку спортсменов, Таращ Хагба вместе с тренером наблюдал за ходом тренировки байдарочников непосредственно с воды.

