ДМИТРИЙ ШАМБА: «ПРЕЗИДЕНТ НЕ СТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ НАЛИЧИЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ В АБХАЗИИ РЯДА РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Обращаясь к главе государства, Гуния заявил, что он в своем интервью поставил под сомнение наличие нормативно-правовой базы для нахождения в Абхазии Пенсионного фонда России, военного госпиталя, оказывавшего помощь во время пандемии, паспортизации 2002 года и нахождения российских войск в Абхазии. И. Гуния напоминает, что такая правовая база, на его взгляд, существует и, в качестве аргументов, ссылается на ряд соглашений и законодательных актов. Информагентство «Апсныпресс» обратилось за разъяснением к полномочному представителю президента в Парламенте Дмитрию Шамба.

Шамба прокомментировал каждый из аргументов экс-депутата в отдельности: «Про отделение Пенсионного фонда России И. Гуния ссылается на Соглашение о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, подписанное в г. Сочи 14 апреля 2015 года. Однако, вынуждены обратить внимание, что данное Соглашение никаким образом не регламентирует вопрос нахождения на территории Республики Абхазия отделения Фонда пенсионного и социального страхования России.

Более того, само отделение Фонда было открыто в Сухуме в 2005 году, т.е. за 10 лет до подписания упомянутого межгосударственного соглашения, и, следовательно, оно не могло регламентировать деятельность Фонда на территории нашей страны. Про паспортизацию 2002 года Депутат VI созыва говорит, что основанием для выдачи российского гражданства в 2002 году стал принятый Госдумой России закон о гражданстве.

Хотелось бы обратить внимание, что федеральный закон не регулировал и не мог регулировать процесс приема документов на территории Абхазии для оформления гражданства России и российских заграничных паспортов. А как мы все помним в тот период в городах и районах республики общественной организацией «Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии» был организован прием документов для оформления российского гражданства и в последующем, получения российского заграничного паспорта.

Президент в своем интервью всего на всего обратил внимание на то, что процесс так называемой паспортизации с 2002 по 2008 гг. никак не регламентировался правовыми актами Республики Абхазия. Про военный госпиталь В качестве юридического обоснования нахождения на территории Абхазии Мобильного военного госпиталя Южного военного округа во время пандемии Гуния ссылался на «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией» от 17 сентября 2008 года и «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией» от 24 ноября 2014 года.

Безусловно, эти договоры являются базовыми документами, которые регулируют широкий спектр абхазо-российского сотрудничества в различных сферах. Вместе с тем, они не являлись правовой основой для направления в Абхазию мобильного госпиталя. Вопросы нахождения на территории Абхазии российских воинских подразделений определены «Соглашением об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия» от 17 февраля 2010 года.

Однако данное Соглашение касается только тех воинских подразделений, которые входят в состав Объединенной российской военной базы. Военный госпиталь в состав базы не входил, он был направлен в Абхазию по решению министра обороны России. Абхазская сторона никаких правовых актов по этому вопросу не принимала. Про нахождение российских воинских подразделений в Абхазии

Действительно, «Соглашение о прекращении огня и разъединении сил», подписанное в Москве 14 мая 1994 года являлось правовой основой для нахождения в Абхазии Коллективных сил по поддержанию мира, сформированных решением Совета глав государств СНГ на базе Вооружённых сил России. Данное Соглашение действовало с 1994 года по 2008 год. Однако, после принуждения Грузии к миру, признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия, прекращения действия Соглашения о прекращении огня и разъединении сил российские воинские формирования, расположенные в Абхазии, утратили статус миротворческих сил. Дальнейшее нахождение на территории Абхазии российских Вооруженных сил регламентировалось Указом Президента России от 26 августа 2008 года № 1260, которым Министерству обороны России было поручено обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Абхазии функций по поддержанию мира до соответствующего договора. Такой договор был подписан только 17 февраля 2010 года, т.е. более полутора лет российский воинских контингент на территории нашей страны находился на основании Указа Президента России.

Вышеперечисленные случаи из нашей современной истории в своем интервью президент Бадра Гунба приводил не для того, чтобы, как сказал Гуния, «оправдать деятельность» по возможному приему документов на выдачу гражданам, обладающим гражданством России, внутренних паспортов. Глава государства привел данные примеры для того, чтобы призвать общественных деятелей в ходе политических дискуссий безапелляционными высказываниями не ставить под сомнение юридическую правомерность абхазо-российского сотрудничества».