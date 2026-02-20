 

июня 24 2024

Документы

Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА В ОТНОШЕНИИ ДУМАВА, АРДЗИНБА И КОКАЯ

Новости Пятница, 20 февраля 2026 15:46
КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА В ОТНОШЕНИИ ДУМАВА, АРДЗИНБА И КОКАЯ

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Кассационные коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия рассмотрели кассационные жалобы на постановления Сухумского городского суда от 12 февраля 2026 года об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении:

Думава Хыны Владимировича в составе председательствующего судьи Генри Гамисония, судей Романа Кварчия, Беслана Берулава;

Ардзинба Алмасхана Зурабовича в составе председательствующего судьи Генри Гамисония, судей Дениса Цвижба, Беслана Берулава;

Кокая Гарри Гурамовича в составе председательствующего судьи Романа Кварчия, судей Генри Гамисония, Дениса Цвижба.

По итогам рассмотрения постановления Сухумского городского суда об избрании в отношении вышеуказанных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста оставлены без изменения.

