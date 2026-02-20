КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА В ОТНОШЕНИИ ДУМАВА, АРДЗИНБА И КОКАЯ
Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Кассационные коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия рассмотрели кассационные жалобы на постановления Сухумского городского суда от 12 февраля 2026 года об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении:
Думава Хыны Владимировича в составе председательствующего судьи Генри Гамисония, судей Романа Кварчия, Беслана Берулава;
Ардзинба Алмасхана Зурабовича в составе председательствующего судьи Генри Гамисония, судей Дениса Цвижба, Беслана Берулава;
Кокая Гарри Гурамовича в составе председательствующего судьи Романа Кварчия, судей Генри Гамисония, Дениса Цвижба.
По итогам рассмотрения постановления Сухумского городского суда об избрании в отношении вышеуказанных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста оставлены без изменения.
