ГЕНПРОКУРОРУ ПОРУЧЕНО ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ ИЗЛОЖЕННОЙ В РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Пятница, 20 февраля 2026 17:25
Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба направил генеральному прокурору Адгуру Агрба резолюцию Собрания политических и общественных организаций Абхазии, состоявшегося 18 февраля в Сухуме, с просьбой провести проверку изложенной в ней информации в отношении указанных в резолюции должностных лиц.

Последнее изменение Пятница, 20 февраля 2026 17:32

