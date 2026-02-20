ГЕНПРОКУРОРУ ПОРУЧЕНО ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ ИЗЛОЖЕННОЙ В РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Новости Пятница, 20 февраля 2026 17:25
Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба направил генеральному прокурору Адгуру Агрба резолюцию Собрания политических и общественных организаций Абхазии, состоявшегося 18 февраля в Сухуме, с просьбой провести проверку изложенной в ней информации в отношении указанных в резолюции должностных лиц.
