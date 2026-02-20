Абхазии за мир и социальную справедливость», секретарь Общественной палаты Гули Кичба высоко оценила итоги визита президента Бадры Гунба в Москву. В комментарии для «Апсныпресс» она отметила, что подобные встречи оказывают положительное влияние на общественные настроения.

«Сергей Кириенко, уроженец Абхазии, уделяет значительное внимание благосостоянию республики, что заслуживает глубокого уважения. Давние договоренности с Россией о взаимной поддержке способствуют решению актуальных проблем, в частности в сфере энергетики. Общественная палата неоднократно поднимала эту тему. Стоит отметить, что с приходом Бадры Зурабовича графики отключений электроэнергии стали менее жесткими.

Энергетика остается сложным вопросом, однако выступление нового министра энергетики Батала Мушба вселяет надежду. Он предлагает альтернативные подходы, такие как использование солнечных панелей. Эти инициативы рассматриваются в Общественной палате и находят поддержку у большинства населения», – сказала Кичба.

Также на встрече обсуждался вопрос поставок топлива, что критически важно, учитывая рост количества автомобилей в стране и периодически возникающие кризисные ситуации.

Наконец, к нам часто обращаются матери по вопросу социальных пособий на детей. Тот факт, что Бадра Зурабович озвучил эту проблему на встрече с российской стороной, дает надежду на позитивные изменения. Вопрос социальных выплат актуален не только для Абхазии, но и для других республик бывшего Советского Союза. Тем не менее, благодаря совместным усилиям эта проблема, вероятно, будет решена. Такие шаги укрепляют уверенность граждан и демонстрируют готовность властей решать насущные вопросы», – подчеркнула Кичба.

Она также напомнила, что в недавнем послании Парламенту президент акцентировал внимание на важности диалога между руководством страны и гражданским обществом.

«Общественная палата в настоящее время готовится к такому диалогу. Когда всё общество вовлечено в обсуждение, это способствует конструктивному решению внутренних проблем. Сегодня партнерство с Россией имеет особое значение, его следует ценить и поддерживать. В нынешних условиях у Абхазии есть все возможности направить свои начинания в правильное русло», – заключила она.