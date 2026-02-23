 

июня 24 2024

февраля 07 2024

ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПУТИНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:03
ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПУТИНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Поздравление президента Республики Абхазия Бадры Гунба президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем защитника Отечества

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот общий национальный праздник имеет глубокие духовные и исторические корни, олицетворяя непоколебимую любовь к Родине. Мужество, стойкость и самоотверженность защитников Отечества на протяжении веков являлись прочной основой государственности, источником силы и единства народа.

Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации с честью продолжают славные исторические традиции, демонстрируя высокий профессионализм, отвагу и решимость, надёжно отстаивая интересы Отчизны и обеспечивая безопасность государства.

Республика Абхазия высоко ценит союзнические отношения с Российской Федерацией, основанные на прочном фундаменте доверия, взаимной поддержки и стратегического партнёрства. Ваша личная роль в укреплении двусторонних связей и развитии всестороннего сотрудничества имеет особое значение для стабильности и благополучия нашихстран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений в ответственной государственной деятельности. Народу Российской Федерации – мира, благополучия и дальнейшего процветания.

