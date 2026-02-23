 

июня 24 2024

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE – 2026»

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:07
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE – 2026»

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В селе Тамыш завершился Международный шахматный фестиваль «Абхазия. ТАМЫШ-VILLAGE 2026». В главном турнире участвовало 50 шахматистов. Были представлены все регионы Абхазии и юга России. Соревнование проходило в Тамышской общеобразовательной школе им. Д.И. Гулия.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам обратился депутат Парламента Резо Зантария, работники Администрации Очамчырского района.

Президент Федерации шахмат Константин Тужба поблагодарил Госкомспорт Абхазии, Администрацию Очамчырского района и дирекцию Тамышской школы им. Д.И Гулия за поддержку в организации соревнования.

Состоялся концерт юных творческих коллективов Очамчырского района.

Первое место занял Шанава Тимур (Очамчыра), второе Табарян Артем (Сухум), третье Порожняк Майя (Краснодар).

Среди ветеранов первое место Миносян Сергей (Очамчыра), второе Накопия Борис (Сухум), третье Тужба Константин (Сухум).

Среди женщин первое место Лаквитава Сарида (Сухум), второе Касьян Дарья (Гагра), третье Гунба Лана (Гудаута).

Среди девушек до 16 лет первое место Каменская София (Сочи), второе Лакоба Сария (Гудаута), третье Марченко Полина (Сухум).

Среди юношей до 16 лет первое место Багателия Нестор (Сухум), Пономарев Арсений (Краснодар), третье Топчян Армен (Гулрыпш).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 23 февраля 2026 19:15

