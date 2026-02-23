К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Тимур Агрба отправился в Донецкую Народную Республику с гуманитарной помощью для военнослужащих и мирных жителей прифронтовых районов. Груз сформирован по поручению президента Абхазии Бадры Гунба.

В преддверии праздника – Дня защитника Отечества, представители братского абхазского народа привезли в зону боевых действий коробки с крупами, консервами, конфетами, и конечно, знаменитыми абхазскими цитрусами.

В составе делегации также председатель Ассоциации силовых ведомств Абхазии Батал Агрба.

