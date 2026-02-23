 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

БЕСПИЛОТНИК УПАЛ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:33
Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стало падение беспилотного летательного аппарата, сообщили Апсныпресс очевидцы.

По словам источника, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС.

«В ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА», – отметили в сообщении.

На данный момент оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата. Все найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета.

Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента.

