АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО»

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Мероприятие стало частью масштабного движения, охватившего десятки стран. Акция синхронно объединила любителей активного образа жизни в 75 регионах России, а также на площадках в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, Китае и ряде государств Африки. Главным ритуалом, символизирующим единство и закалку характера, стало массовое обливание холодной водой, которое участники произвели в строго назначенное время.

В Сухуме праздник здорового духа и тела развернулся при участии творческих и спортивных коллективов. Для зрителей и участников выступил вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», а показательные выступления провели воспитанники секций дзюдо, самбо, тяжелой атлетики и бокса.

От имени Госкомитета участников поприветствовал главный специалист спортивного отдела Эрик Лагвилава. Он подчеркнул важность международного взаимодействия в вопросах популяризации спорта: «Убежден, что сегодняшняя эстафета будет подхвачена тысячами новых сторонников по всему миру».

Руководитель спортивно-оздоровительного клуба «Солнечные моржи Абхазии» Танюта Фита, выступившая одним из организаторов события, выразила радость от количества участников, пришедших на акцию:

«Отрадно видеть, что в этой дружной и гостеприимной стране живут такие закаленные люди – от мала до велика», – подчеркнула Танюта Фита.

Организаторами акции в Абхазии выступил спортивно-оздоровительный клуб «Солнечные моржи Абхазии» при содействии Госкомитета по делам молодежи и спорта.