ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 28 ФЕВРАЛЯ МАТЧЕМ ЗА СУПЕРКУБОК
Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:38
Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новый футбольный сезон 2026 года стартует в эту субботу, 28 февраля, на сухумском стадионе «Динамо». В 16:00 начнется матч за Суперкубок Абхазии – первый официальный турнир года, который традиционно собирает сильнейшие команды страны.
В борьбе за трофей встретятся:
ФК «Гагра» - чемпион Апсны Суперлиги 2025 года и ФК «Нарт» – обладатель Кубка Абхазии 2025 года.
Вход на стадион свободный для всех желающих.