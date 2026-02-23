 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 28 ФЕВРАЛЯ МАТЧЕМ ЗА СУПЕРКУБОК

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:38
Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новый футбольный сезон 2026 года стартует в эту субботу, 28 февраля, на сухумском стадионе «Динамо». В 16:00 начнется матч за Суперкубок Абхазии – первый официальный турнир года, который традиционно собирает сильнейшие команды страны.

В борьбе за трофей встретятся:

ФК «Гагра» - чемпион Апсны Суперлиги 2025 года и ФК «Нарт» – обладатель Кубка Абхазии 2025 года.

Вход на стадион свободный для всех желающих.

« АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО» ИДЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ НА МФМ-2026 »
