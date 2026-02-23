ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 28 ФЕВРАЛЯ МАТЧЕМ ЗА СУПЕРКУБОК

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новый футбольный сезон 2026 года стартует в эту субботу, 28 февраля, на сухумском стадионе «Динамо». В 16:00 начнется матч за Суперкубок Абхазии – первый официальный турнир года, который традиционно собирает сильнейшие команды страны.