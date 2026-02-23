 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИДЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ НА МФМ-2026

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:39
Оцените материал
(0 голосов)
ИДЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ НА МФМ-2026

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Открыта регистрация участников Международного фестиваля молодежи – 2026. Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 30 апреля и осуществляется на официальном сайте фестиваля. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 000 участников со всего мира. Планируется участие 5 000 представителей Российской Федерации и 5 000 иностранных граждан.

Программа фестиваля будет направлена на развитие международного молодежного сотрудничества, обмен идеями и опытом, создание совместных проектов, а также укрепление дружеских и профессиональных связей между молодыми людьми разных стран.

Международный фестиваль молодежи открыт для активных, инициативных и талантливых участников, заинтересованных в реализации своих идей и расширении международного взаимодействия.

Также, открыта регистрация в волонтерский корпус МФМ-2026.

От Абхазии будет выбрано всего 10 волонтеров. Это значит, что у молодых людей республики есть реальная возможность представить свою страну на крупном международном событии, получить практический опыт работы с иностранными делегациями и стать частью глобальной команды.

Волонтеры смогут попробовать себя в 17 функциональных направлениях, включая работу с участниками и делегациями, медиа-сопровождение, логистику, организационные процессы, создание контента и формирование атмосферы фестиваля.

До начала фестиваля добровольцев ждет подготовительная программа: обучение, практические занятия, встречи с экспертами и работа в профессиональном сообществе единомышленников.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 23 февраля 2026 19:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 28 ФЕВРАЛЯ МАТЧЕМ ЗА СУПЕРКУБОК ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.