ИДЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ НА МФМ-2026

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Открыта регистрация участников Международного фестиваля молодежи – 2026. Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 30 апреля и осуществляется на официальном сайте фестиваля. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 000 участников со всего мира. Планируется участие 5 000 представителей Российской Федерации и 5 000 иностранных граждан.

Программа фестиваля будет направлена на развитие международного молодежного сотрудничества, обмен идеями и опытом, создание совместных проектов, а также укрепление дружеских и профессиональных связей между молодыми людьми разных стран.

Международный фестиваль молодежи открыт для активных, инициативных и талантливых участников, заинтересованных в реализации своих идей и расширении международного взаимодействия.

Также, открыта регистрация в волонтерский корпус МФМ-2026.

От Абхазии будет выбрано всего 10 волонтеров. Это значит, что у молодых людей республики есть реальная возможность представить свою страну на крупном международном событии, получить практический опыт работы с иностранными делегациями и стать частью глобальной команды.

Волонтеры смогут попробовать себя в 17 функциональных направлениях, включая работу с участниками и делегациями, медиа-сопровождение, логистику, организационные процессы, создание контента и формирование атмосферы фестиваля.

До начала фестиваля добровольцев ждет подготовительная программа: обучение, практические занятия, встречи с экспертами и работа в профессиональном сообществе единомышленников.