ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа провёл рабочую встречу с министром туризма Тамбовской области Станиславом Дзасоховым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между ведомствами в преддверии летнего туристического сезона 2026 года. Были озвучены инициативы по проведению совместных мероприятий, ориентированных на расширение туристических потоков и продвижение турпродуктов.