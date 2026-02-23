ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:42
Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа провёл рабочую встречу с министром туризма Тамбовской области Станиславом Дзасоховым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между ведомствами в преддверии летнего туристического сезона 2026 года. Были озвучены инициативы по проведению совместных мероприятий, ориентированных на расширение туристических потоков и продвижение турпродуктов.

Отдельное внимание уделено обмену опытом в реализации программ развития туризма, а также возможностям взаимодействия в сфере событийного и культурного туризма.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении сотрудничества и формировании практических механизмов его реализации.

Последнее изменение Понедельник, 23 февраля 2026 19:45

