 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ В ТУРИЗМЕ

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 19:45
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ В ТУРИЗМЕ

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа принял участие в работе круглого стола «Инклюзивное побережье Абхазии: доступные пляжи как основа первого туристического маршрута». Организаторами выступили Ассоциация инклюзивного туризма РА, Министерство туризма Республики Абхазия и АНО «Команда Абхазии».

Открывая мероприятие, министр отметил особую значимость поднятой темы, подчеркнув, что речь идёт не только о поддержке ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и СВО, но и о создании условий для детей с ограниченными возможностями, проживающих в Абхазии. По его словам, развитие инклюзивной инфраструктуры является показателем зрелости общества и приверженности базовым гуманистическим ценностям.

Министерство всячески поддерживает данную инициативу, со своей стороны, рассматривает возможность адаптации некоторой части транспортного парка РУП Национальная туристическая компания «Турист» для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Также выражает надежду на активное участие бизнеса в реализации инициатив, способствующих улучшению качества жизни маломобильных граждан.

Сообщено, что на курорте Пицунда уже действует сезонный адаптированный пляж, а в одном из ремонтируемых корпусов будут предусмотрены условия доступной среды.

Проект направлен на формирование первого инклюзивного туристического маршрута в Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 февраля 2026 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ХӘАЖӘКЫРА – ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.