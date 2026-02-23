В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ В ТУРИЗМЕ

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа принял участие в работе круглого стола «Инклюзивное побережье Абхазии: доступные пляжи как основа первого туристического маршрута». Организаторами выступили Ассоциация инклюзивного туризма РА, Министерство туризма Республики Абхазия и АНО «Команда Абхазии».

Открывая мероприятие, министр отметил особую значимость поднятой темы, подчеркнув, что речь идёт не только о поддержке ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и СВО, но и о создании условий для детей с ограниченными возможностями, проживающих в Абхазии. По его словам, развитие инклюзивной инфраструктуры является показателем зрелости общества и приверженности базовым гуманистическим ценностям.

Министерство всячески поддерживает данную инициативу, со своей стороны, рассматривает возможность адаптации некоторой части транспортного парка РУП Национальная туристическая компания «Турист» для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Также выражает надежду на активное участие бизнеса в реализации инициатив, способствующих улучшению качества жизни маломобильных граждан.

Сообщено, что на курорте Пицунда уже действует сезонный адаптированный пляж, а в одном из ремонтируемых корпусов будут предусмотрены условия доступной среды.

Проект направлен на формирование первого инклюзивного туристического маршрута в Абхазии.