ХӘАЖӘКЫРА – ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня, 23 февраля, в первый день Великого поста – Чистый понедельник (Ицқьоу Ашәахьа) – завершается трехнедельный период подготовки к Великой (Святой) Четыредесятнице. Вечером этого дня, согласно абхазской народно-христианской традиции, совершается особое семейное моление – Хәажәкыра.

После заката солнца вся семья собирается в главной комнате. Домочадцы встают вокруг стола, на котором полагается блюдо с конусообразными галушками (ахәажәқәа) и возжигается свеча.

Галушки готовятся из кукурузной (или пшеничной) муки без какой-либо начинки — они должны быть строго постными. По традиции на каждого члена семьи варится по три галушки (в современной практике допускается и по одной), и лишь в одну из них кладут амшҵәы – небольшую палочку из древесины фундука.

Глава семьи, взяв в правую руку зажженную свечу, встает впереди всех лицом на восток или в сторону храма, к приходу которого исторически относится род (аныха изду ахь рхы рханы).

Важно: поскольку начался Великий пост, вино во время этого моления не используется.

В молитвенном обращении к Богу (Анцәа Ду) глава семьи просит о благословении для всех домочадцев, чтобы они в добром здравии и духовной крепости провели период поста (главный период воздержания для христианина, длится 7 недель) и достойно встретили Светлое Христово Воскресение – Мшаԥы (Пасху).

После молитвы глава семьи раздает галушки. Каждый разламывает их руками, чтобы узнать, кому досталась заветная палочка. Тому, кто найдет амшҵәы, по обычаю полагается приношение (жертвенный петух или коза) на будущий год в Мясопустное воскресенье (Аҵыхәтәантәи акәацфара амҽыша). После этого все участники моления вкушают по кусочку освященных галушек.

Обрядовые постные галушки зачастую кажутся детям невкусными, и они нередко отказываются их есть. Однако именно в этот момент родители должны проявить мудрость и терпение, объясняя детям глубокий смысл воздержания.

Начало Великого поста – это время, когда мы сознательно отказываемся от лакомств и обильной пищи. Через это ограничение мы показываем, что человек – существо разумное и свободное. Мы поступаем не так, как велят нам сиюминутные желания и инстинкты, а так, как велит разум и дух. Умение побеждать свои прихоти ради высшей цели – это первый шаг к духовному возрастанию.

Завершается вечер скромной постной трапезой, включающей:

1. Ахәажәқәа – обрядовые галушки.

2. Абысҭа – мамалыга.

3. Аҟәыд – фасоль.

4. Аҷархал — салат из листьев кольраби с орехом (или аналогичное блюдо из крапивы).

5. Арҵәы – различные виды солений.

Продолжительность Великого поста (Ачгара Ду): 6 недель (40 дней, отсюда – Великая (Святая) Четыредесятница) и Великая (Страстная) Седмица – итого 7 недель.

АЧГАРА БЗИА!