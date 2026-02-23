 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ОБХОДИТ ТУРЦИЮ. НО С СЕРВИСОМ ПОКА БЕДА

Новости Понедельник, 23 февраля 2026 20:02
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ОБХОДИТ ТУРЦИЮ. НО С СЕРВИСОМ ПОКА БЕДА

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия обогнала Турцию по темпам роста популярности среди российских туристов, пишет АБН24. В первом полугодии 2025 года поток путешественников в республику вырос почти в 47 раз, хотя многие из них жалуются на местное обслуживание.

По данным экспертов, тройка стран, принимающих больше всего россиян, осталась прежней – Турция, ОАЭ и Египет. Тем не менее Абхазия выделилась как направление с самой высокой динамикой.

С января по июнь количество российских туристов в республике увеличилось на рекордные 4641,5%. Рост связывают с близким расположением республики, «безвизом» и теплой погодой в курортный сезон.

Путешественница Светлана Орлова рассказала о недостатках местного сервиса. По ее словам, вход в одно из кафе, расположенное в старинном здании, возможен только через ресторан с обязательным платным билетом в 1000 рублей.

В других заведениях действует депозитная система: минимальный чек от 1500 рублей нужно оплатить даже за одну чашку кофе. Такая практика отпугивает часть гостей, оставляя в минусе как туристов, так и рестораторов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 23 февраля 2026 20:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХӘАЖӘКЫРА – ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.