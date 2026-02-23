АБХАЗИЯ ОБХОДИТ ТУРЦИЮ. НО С СЕРВИСОМ ПОКА БЕДА

Сухум. 23 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия обогнала Турцию по темпам роста популярности среди российских туристов, пишет АБН24. В первом полугодии 2025 года поток путешественников в республику вырос почти в 47 раз, хотя многие из них жалуются на местное обслуживание.

По данным экспертов, тройка стран, принимающих больше всего россиян, осталась прежней – Турция, ОАЭ и Египет. Тем не менее Абхазия выделилась как направление с самой высокой динамикой.

С января по июнь количество российских туристов в республике увеличилось на рекордные 4641,5%. Рост связывают с близким расположением республики, «безвизом» и теплой погодой в курортный сезон.

Путешественница Светлана Орлова рассказала о недостатках местного сервиса. По ее словам, вход в одно из кафе, расположенное в старинном здании, возможен только через ресторан с обязательным платным билетом в 1000 рублей.

В других заведениях действует депозитная система: минимальный чек от 1500 рублей нужно оплатить даже за одну чашку кофе. Такая практика отпугивает часть гостей, оставляя в минусе как туристов, так и рестораторов.