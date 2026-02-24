ПОЗЫВНОЙ БУХАНКА»: КИНО О ЛЮДЯХ, МУЖЕСТВЕ И НАСТОЯЩЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Представительстве ДВФМ в Абхазии прошёл показ документального фильма RT Documentary «Позывной Буханка» – в рамках международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев», приуроченного ко Дню защитника Отечества. Фильм рассказал истории тех, для кого легендарная «буханка» стала больше, чем просто автомобилем. На передовой она спасает жизни, доставляет помощь и объединяет людей в самых сложных обстоятельствах.

Директор Представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова отметила: «Этот день объединяет поколения защитников – от ветеранов до тех, кто сегодня стоит на страже безопасности. «Буханка» – это надёжность и незаменимый помощник на передовой».

И.о. руководителя Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников подчеркнул главный смысл фильма:

«Это история не столько про машину, сколько про людей – волонтёров, военных, медиков. Героизм проявляется не только на поле боя, но и в ежедневной помощи другим».

Своими словами поддержки поделился представитель интернациональной бригады «Пятнашка» в Республике Абхазия Денис Соломко: «Наши братья сражаются достойно и идут вперёд. Я хочу попросить об одном – не сомневайтесь, что мы на правильной стороне».

Спасибо за силу, мужество, ответственность и готовность стоять за мир, людей и будущее.