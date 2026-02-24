КОМАНДА ГСО ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В «ШТУРМЕ РУБЕЖА»

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В честь Дня защитника Отечества на территории социального проекта АНО «Команда Абхазии» «Абхазский рубеж» состоялись межведомственные соревнования среди силовых структур под названием «Штурм рубежа». Мероприятие прошло на площадке, торжественное открытие которой состоялось в декабре 2025 года.

К участию были приглашены сборные команды различных силовых ведомств республики: Центрального специального назначения (ЦСН), Государственной службы охраны (ГСО), Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и Пограничного управления Службы государственной безопасности (СГБ).

Кроме того, в соревнованиях приняли участие представители учебной группы по морально-волевой подготовке «Возьми жизнь в свои руки», возглавляемой Квициния Иналом, а также команда профессионального спортивного сообщества «Правильный клуб», руководимая Хаджинба Бесланом.

Каждая команда состояла из трех участников и представителя. Соревнования проводились в индивидуальном и командном зачетах. Мероприятие началось с построения и торжественного открытия. После жеребьевки и технического инструктажа команды приступили к выполнению задания. Участникам необходимо было преодолеть трассу с полосой препятствий и финишировать первыми. Проведение соревнований осложнялось неблагоприятными погодными условиями, включая холодный проливной дождь. Однако мероприятие не было перенесено на другой день. Участники команд продемонстрировали не только высокий уровень физической подготовки, но и силу духа, успешно преодолев все трудности. Завершилось мероприятие церемонией подведения итогов и торжественным награждением.

По результатам соревнований в командном зачете первое место заняла сборная ГСО.

В индивидуальном зачете победителем стал Аслан Голубь.

Все участники были награждены грамотами за участие. Призеры получили грамоты и медали, а победители — кубки, грамоты, медали и денежные призы. АНО «Команда Абхазии» также вручила победителям ценные призы.

Организаторами мероприятия выступили Муниципальное учреждение Администрации города Сухум «Управление по делам молодежи и спорта», Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и АНО «Команда Абхазии».

Инициатором проведения соревнований выступил тренер Управления по делам молодежи и спорта города Сухум Ахра Цвижба.

Первое открытие площадки «Абхазский рубеж» 1 декабря, посетили президент Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.