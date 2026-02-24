МЕДИЦИНСКИЙ СЛОВАРЬ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ ИЗДАЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме вышел в свет «Русско-латино-абхазский словарь медицинских терминов». Его автор – Герой Абхазии, экс-министр здравоохранения республики и хирург Аполлон Гургулия.

• словарь включает более 20 тыс. терминов. Работа над книгой шла несколько десятилетий;

• в издание вошли редкие названия из народной медицины и фитотерапии, которые автор восстанавливал по рассказам представителей старшего поколения;

• словарь демонстрирует потенциал абхазского языка для описания сложнейших биологических процессов.

Книга станет базовым пособием для практикующих врачей, студентов медвузов и лингвистов.

«Это не просто лингвистическая новинка, а фундаментальный вклад в укрепление статуса государственного языка», – сказал об издании рецензент, академик АНА Владимир Зантария.