ПРЕСЕЧЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ

Новости Вторник, 24 февраля 2026 15:53
ПРЕСЕЧЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в ходе проведения профилактических мероприятий в г. Гал по ул. Конфедератов провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП Арония И. А.

В результате осмотра были обнаружены и изъяты 146 единиц медикаментов иностранного производства с маркировкой на грузинском языке, на которые отсутствовали какие-либо товаросопроводительные документы.

По данным отдела таможенной статистики и анализа т/у «Гал», общая стоимость изъятого составила 99 820 руб.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

