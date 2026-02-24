Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны, на которое были приглашены директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, начальник Управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ахра Аджба и председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.

Депутаты акцентировали внимание на вопросах обеспечения больных медицинскими препаратами, с которыми к ним чаще всего обращаются избиратели. В первую очередь их интересовала организация предоставления препаратов гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями.

Открывая заседание, председатель комитета Рашида Айба отметила, что эта категория пациентов требует постоянной и бесперебойной терапии, и любые остановки поставок лекарств ставят их жизнь под угрозу.

Парламентарии обсудили полноту охвата больных необходимыми препаратами, а также существующие проблемы в этой сфере. Особый акцент был сделан на вопросах финансирования закупок, логистики поставок и широты ассортимента жизненно важных медикаментов.

Как сообщила Валентина Жиба, на данный момент фонд обеспечивает лекарствами пациентов первой и второй линий в полном объеме. Частично финансируется и третья линия, однако именно здесь возникает основная сложность: препараты, назначаемые на этом этапе лечения, являются наиболее дорогостоящими.

Парламентарии намерены продолжить мониторинг ситуации и способствовать созданию условий для решения проблем закупок лекарств для всех категорий онкобольных.