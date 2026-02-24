Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия»;

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 26 февраля состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Начало в 11 часов. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.»;

Об утверждении межведомственной целевой программы на 2026 год «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения»;

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия»;

О государственной программе «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год»;

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 30 декабря 2025 года № 6359-С-VII «О республиканском бюджете на 2026 год»;

Итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2025 год «Развитие демографии», утвержденной Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 21 марта 2025 года №68;

Об особом порядке подтверждения электрических мощностей в Республике Абхазия;

Об организации и проведении ежегодного международного фестиваля имени Б. В. Шинкуба «Ахаҳәеиҩса» («Рассеченный камень»);

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах от 12 апреля 2023 года;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 марта 2021 года, №22 «Об установлении ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена-корреспондента Академии наук Абхазии и за ученую степень доктора и кандидата наук»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности».