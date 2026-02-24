 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АЛХАСА КОГОНИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Вторник, 24 февраля 2026 16:03
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АЛХАСА КОГОНИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района в Очамчырский районный суд направлено уголовное дело по обвинению Когония Алхаса Андреевича по ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В целях сокрытия запрещенного к возделыванию наркотического растения каннабис, обнаруженного в домовладении его отца, расположенного в селе Кутол Очамчырского района, Когония, угрожая применением насилия в отношении сотрудников милиции, опасного для жизни и здоровья, действуя умышленно, поджег вещественные доказательства и папку с документами, собранные сотрудниками милиции, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время Когония А.А. содержится в СИЗО МВД.

