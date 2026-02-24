СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
24 февраля 2026 16:05
Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что дежурными силами и средствами ПВО и РЭБ пресекались и впредь будут пресекаться любые нарушения воздушного пространства Республики неопознанными летательными аппаратами (БПЛА).
Просим граждан сохранять спокойствие. В случае обнаружения мест падения летательных аппаратов или их фрагментов:
– не приближайтесь к объектам;
– не прикасайтесь к ним;
– немедленно сообщите об обнаружении по телефону: +7 (840) 274-40-10.