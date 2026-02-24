 

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 24 февраля 2026 16:05
СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что дежурными силами и средствами ПВО и РЭБ пресекались и впредь будут пресекаться любые нарушения воздушного пространства Республики неопознанными летательными аппаратами (БПЛА).

Просим граждан сохранять спокойствие. В случае обнаружения мест падения летательных аппаратов или их фрагментов:

– не приближайтесь к объектам;

– не прикасайтесь к ним;

– немедленно сообщите об обнаружении по телефону: +7 (840) 274-40-10.

