СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что дежурными силами и средствами ПВО и РЭБ пресекались и впредь будут пресекаться любые нарушения воздушного пространства Республики неопознанными летательными аппаратами (БПЛА).