ПЕРВАЯ ИГРА АБХАЗСКОЙ ЛИГИ КВН «НАСТАВНИЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ 26 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 26 февраля в Сухуме на сцене Госфилармонии состоится первая игра нового республиканского проекта «Абхазская Лига КВН – Наставничество». Проект, не имеющий аналогов в республике, призван возродить движение КВН внутри страны и создать системные условия для творческой реализации молодежи.

Главная особенность лиги – институт наставничества: за каждой командой закреплены опытные авторы и актеры – ветераны официальных лиг Международного союза КВН.

На данный момент участие в проекте подтвердили восемь команд. География охватывает Гагры, Гудауту, Очамчыру, Гал, а также четыре коллектива от Абхазского государственного университета.

В качестве наставников выступают известные абхазские юмористы. Среди них Руслан (Бабасик) Шакая, Роланд Бганба, Михаил Гагулия и Алхас Манаргия – опытные игроки, которые будут помогать начинающим командам в написании сценариев, постановке номеров и соблюдении этических норм на протяжении всего сезона.

Оценивать выступления команд будет профессиональное жюри, в состав которого вошли: Таращ Хагба – вице-премьер, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, Анри Гумба – композитор, музыкальный продюсер, Саид Хашба – участник команды КВН «Нарты из Абхазии», Михаил Цкуа – директор МУ отдела по делам молодежи и спорта Администрации города Новый Афон, Теймураз Квеквескири – режиссер, сценарист, участник команды «Нарты из Абхазии».

Руководитель проекта – Теймураз Тания, редактор – Роланд Бганба.

Сезон игр включает пять этапов: стартовая игра, 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал. До начала соревнований для участников предусмотрен интенсивный образовательный курс «Школа КВН» по драматургии, актерскому мастерству и сценической речи.

Мероприятие пройдет при поддержке президента Бадры Гунба и Госкомитета по делам молодежи и спорта.