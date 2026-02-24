 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПЕРВАЯ ИГРА АБХАЗСКОЙ ЛИГИ КВН «НАСТАВНИЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ 26 ФЕВРАЛЯ

Новости Вторник, 24 февраля 2026 16:07
ПЕРВАЯ ИГРА АБХАЗСКОЙ ЛИГИ КВН «НАСТАВНИЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ 26 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 26 февраля в Сухуме на сцене Госфилармонии состоится первая игра нового республиканского проекта «Абхазская Лига КВН – Наставничество». Проект, не имеющий аналогов в республике, призван возродить движение КВН внутри страны и создать системные условия для творческой реализации молодежи.

Главная особенность лиги – институт наставничества: за каждой командой закреплены опытные авторы и актеры – ветераны официальных лиг Международного союза КВН.

На данный момент участие в проекте подтвердили восемь команд. География охватывает Гагры, Гудауту, Очамчыру, Гал, а также четыре коллектива от Абхазского государственного университета.

В качестве наставников выступают известные абхазские юмористы. Среди них Руслан (Бабасик) Шакая, Роланд Бганба, Михаил Гагулия и Алхас Манаргия – опытные игроки, которые будут помогать начинающим командам в написании сценариев, постановке номеров и соблюдении этических норм на протяжении всего сезона.

Оценивать выступления команд будет профессиональное жюри, в состав которого вошли: Таращ Хагба – вице-премьер, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, Анри Гумба – композитор, музыкальный продюсер, Саид Хашба – участник команды КВН «Нарты из Абхазии», Михаил Цкуа – директор МУ отдела по делам молодежи и спорта Администрации города Новый Афон, Теймураз Квеквескири – режиссер, сценарист, участник команды «Нарты из Абхазии».

Руководитель проекта – Теймураз Тания, редактор – Роланд Бганба.

Сезон игр включает пять этапов: стартовая игра, 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал. До начала соревнований для участников предусмотрен интенсивный образовательный курс «Школа КВН» по драматургии, актерскому мастерству и сценической речи.

Мероприятие пройдет при поддержке президента Бадры Гунба и Госкомитета по делам молодежи и спорта.

