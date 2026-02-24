ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ОКРУГАХ №30 И №34

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по избирательному округу №30 (Кутолский) и по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй).

Регистрация политических партий, инициативных групп – с 27 февраля по 19 марта.

Выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – с 27 февраля по 19 марта.

Регистрация кандидатов в депутаты – с 19 марта по 7 апреля.

Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

Оповещение избирателей о времени и месте голосования по выборах депутатов – не позднее, чем за 10 дней до выборов.

Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления – не позднее, чем за 10 дней до выборов.

Обеспечение окружных и участковых избирательным комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.

Проведение голосования по выборах депутатов – 18 апреля 2026 r. с 8:00 до 20:00.

Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссия – 18-19 апреля 2026 г.

Направление протоколов окружным избирательных комиссий об итогах выборов в Центральную избирательную комиссию – не позднее 2 дней после дня выборов.

Обнародование предварительных итогов выборов депутатов – 19 апреля 2026 r.

Регистрация избранного депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия – не позднее 7 дней со дня выборов.

Публикация сообщения об итогах выборов депутатов – не позднее 7 дней со дня выборов.

Повторное голосование по выборах депутатов – не позднее 14 дней.