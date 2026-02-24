 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ОКРУГАХ №30 И №34

Новости Вторник, 24 февраля 2026 18:46
Оцените материал
(0 голосов)
ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА В ОКРУГАХ №30 И №34

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по избирательному округу №30 (Кутолский) и по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй).

Регистрация политических партий, инициативных групп – с 27 февраля по 19 марта.

Выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – с 27 февраля по 19 марта.

Регистрация кандидатов в депутаты – с 19 марта по 7 апреля.

Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

Оповещение избирателей о времени и месте голосования по выборах депутатов – не позднее, чем за 10 дней до выборов.

Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления – не позднее, чем за 10 дней до выборов.

Обеспечение окружных и участковых избирательным комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.

Проведение голосования по выборах депутатов – 18 апреля 2026 r. с 8:00 до 20:00.

Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссия – 18-19 апреля 2026 г.

Направление протоколов окружным избирательных комиссий об итогах выборов в Центральную избирательную комиссию – не позднее 2 дней после дня выборов.

Обнародование предварительных итогов выборов депутатов – 19 апреля 2026 r.

Регистрация избранного депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия – не позднее 7 дней со дня выборов.    

Публикация сообщения об итогах выборов депутатов – не позднее 7 дней со дня выборов.

Повторное голосование по выборах депутатов – не позднее 14 дней.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 24 февраля 2026 18:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВАЯ ИГРА АБХАЗСКОЙ ЛИГИ КВН «НАСТАВНИЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ 26 ФЕВРАЛЯ СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВАЖИ ЗАРАНДИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.