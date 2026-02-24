 

СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВАЖИ ЗАРАНДИЯ

Вторник, 24 февраля 2026 18:49
СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВАЖИ ЗАРАНДИЯ

Сухум. 24 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По инициативе Тимура Агрба в Сухуме появится мемориальная доска в честь Важи Зарандия. Такое решение было приято сегодня на заседании депутатов сухумского городского Собрания.

Важа Илларионович Зарандия – абхазский политический деятель, председатель Совета Министров Абхазии в 1992-1993 годах, внесший неоценимый вклад в становление современного абхазского государства.

В заседании Собрания принял участие Герой Абхазии Заур Чантович Зарандия, который отметил, что Важа Илларионович в самые тяжелые для Абхазии времена был соратником первого президента Владислава Ардзинба.

