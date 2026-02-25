ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ АРТУРА ЧАУСОВА НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чаусова Артура Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия. Уголовно дело направлено по подсудности в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что 14 декабря 2025 года в 21 час 30 минут, задержанный по подозрению в совершении кражи Чаусов Артур Андреевич, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в служебном кабинете отела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району применил физическое насилие в отношении представителя власти – оперуполномоченного отдела милиции, путем нанесения удара кулаком правой руки в область лица.

Чаусов А.А. был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району.

18 декабря 2025 года судом Гагрского района в отношении Чаусова А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.