ИНФОРМАЦИЯ О ЯКОБЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ РЕПАТРИАНТАМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«В связи с распространением в абхазском сегменте сети Интернет информации о якобы приостановлении выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия репатриантам в соответствии с п. «а» ст. 5 Закона Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», МВД РА сообщает, что данное утверждение не соответствует действительности.

В частности, приём заявлений от граждан Российской Федерации – абазин Северного Кавказа, поступает в Паспортное управление Министерства внутренних дел в установленном порядке и рассматривается в соответствии с требованиями законодательства Республики Абхазия и Инструкции «О порядке выдачи, замены и учёта паспортов гражданина Республики Абхазия».

За период с 2024 по 2026 год лицам из числа репатриантов было выдано 485 паспортов гражданина Республики Абхазия. Абазинам, гражданам Российской Федерации, за указанный период было выдано 756 паспортов гражданина Республики Абхазия.

Не является достоверной и опубликованная информация о нерассмотрении 80 заявлений о паспортизации указанной категории граждан.

Согласно регистрационным сведениям Паспортного управления МВД Абхазии, за период с 2022 по 2026 год в связи с неподтверждением национальной принадлежности (абаза) было отказано в выдаче паспортов гражданина Республики Абхазия по 43 заявлениям от граждан Российской Федерации с Северного Кавказа».