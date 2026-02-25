ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА АГУМАВА
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района завершено расследование уголовного дела по обвинению Шамба Османа Роландовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Уголовное дело направлено по подсудности в суд Гудаутского района для рассмотрения по существу.
Преступление имело место 07 сентября 2025 года, примерно в 21 час 40 минут, в центральной части города Гудаута, на пересечении улиц Проспект Героев и Маргания, когда в процессе возникшего конфликта переросшего в драку, Шамба О.Р. извлёк имевшийся при себе нож неустановленного образца, которым нанес гражданину Агумава Станиславу Мазиковичу, 17.02.2005 года рождения, колото-резанное ранение с повреждением бедренной артерии, оказавшееся несовместимым с жизнью.
В настоящее время Шамба О.Р. содержится в СИЗО МВД.
