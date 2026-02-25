 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, НАРУШЕНИЕ ПДД…

Новости Среда, 25 февраля 2026 15:09
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, НАРУШЕНИЕ ПДД…

Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Три факта незаконного хранения огнестрельного оружия выявлено в ходе рейдового мероприятия 24 февраля, которое проходило под личным руководством вице- премьера, министра внутренних дел Роберта Киут.

В целях усиления работы личного состава, по поручению курирующего работу Госавтоинспекции замминистра Беслана Чкадуа, была применена ротация личного состава с дальнейшим распределением по всем районам страны.

Рейд проходил при участии сотрудников оперативных служб центрального аппарата министерства и всех территориальных подразделений ведомства при силовом сопровождении СОБРа.

Всего в ходе рейда 24 февраля составлено 398 протоколов об административных правонарушениях, из которых 13 в отношении водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. На месте было растонированы более 120 автомобилей с нарушением правил тонировки ветровых лобовых стекол.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 25 февраля 2026 15:12

