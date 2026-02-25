НА ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАСТРОСФЕРЫ ПОСТУПИЛО ОКОЛО 50 ЗАЯВОК

Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Около 50 заявок поступило на программу бесплатного образования для специалистов гастросферы. Наибольший конкурс – среди кондитеров: на 10 мест претендуют 22 человека. По направлениям для управляющих и собственников предприятий питания, шеф-поваров и поваров заявок пока недостаточно.