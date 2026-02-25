НА ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАСТРОСФЕРЫ ПОСТУПИЛО ОКОЛО 50 ЗАЯВОК
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Около 50 заявок поступило на программу бесплатного образования для специалистов гастросферы. Наибольший конкурс – среди кондитеров: на 10 мест претендуют 22 человека. По направлениям для управляющих и собственников предприятий питания, шеф-поваров и поваров заявок пока недостаточно.
В 2026 году планируется набрать 100 граждан Абхазии. Подать заявку можно онлайн. Обучение организовано на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета.
Программа реализуется по договорённостям президента Абхазии Бадры Гунба, первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Последнее от Super User
- СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СУХУМЕ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ 73 МЛН РУБЛЕЙ
- РУСТАМ МИННИХАНОВ И ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ В СУХУМЕ
- НАЧАЛЬНИК ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ
- В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА ГЕРИЯ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
- ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС