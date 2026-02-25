ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт приём заявок на республиканский творческий конкурс «Наша общая Победа, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представительство Россотрудничества в Абхазии приглашает юных художников и авторов принять участие в конкурсе, посвящённом памяти героев и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
На конкурс принимаются: рисунки (формат А3 или А4, любая техника и материалы); эссе (объём – не более 2-х листов).
Возрастные группы:
• 6-9 лет;
• 10-14 лет;
• 15-22 лет.
Победителей ждут дипломы, памятные призы и подарки. Кроме того, они могут быть рекомендованы для участия в молодёжных программах Россотрудничества и других проектах при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазия.
Все участники получат электронные сертификаты.
Работы принимаются до 15 апреля 2026 года по адресу: г. Сухум, ул. Ардзинба/Пушкина, д. 44/16, бизнес-центр «Гудоу-Плаза», 4 этаж, представительство Россотрудничества в Республике Абхазия.
К работе необходимо приложить заполненную заявку. (https://disk.yandex.ru/d/23fCT9I645BNPw)
Подробные условия участия – в Положении (https://disk.yandex.ru/i/xPUVmyUIcaMqSg) конкурса.
Организаторы: представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства просвещения Республики Абхазия, Министерства культуры Республики Абхазия, их подведомственных организаций и Абхазского государственного университета.
