Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт приём заявок на республиканский творческий конкурс «Наша общая Победа, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представительство Россотрудничества в Абхазии приглашает юных художников и авторов принять участие в конкурсе, посвящённом памяти героев и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На конкурс принимаются: рисунки (формат А3 или А4, любая техника и материалы); эссе (объём – не более 2-х листов).

Возрастные группы:

• 6-9 лет;

• 10-14 лет;

• 15-22 лет.

Победителей ждут дипломы, памятные призы и подарки. Кроме того, они могут быть рекомендованы для участия в молодёжных программах Россотрудничества и других проектах при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазия.

Все участники получат электронные сертификаты.

Работы принимаются до 15 апреля 2026 года по адресу: г. Сухум, ул. Ардзинба/Пушкина, д. 44/16, бизнес-центр «Гудоу-Плаза», 4 этаж, представительство Россотрудничества в Республике Абхазия.

К работе необходимо приложить заполненную заявку. (https://disk.yandex.ru/d/23fCT9I645BNPw)

Подробные условия участия – в Положении (https://disk.yandex.ru/i/xPUVmyUIcaMqSg) конкурса.

Организаторы: представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства просвещения Республики Абхазия, Министерства культуры Республики Абхазия, их подведомственных организаций и Абхазского государственного университета.