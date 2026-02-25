 

В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА ГЕРИЯ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Новости Среда, 25 февраля 2026 15:21
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 105 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Лыхны Гудаутского района Герия Руслана Дмитриевича, 2005 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, Руслан Герия, двигаясь на автомобиле ГАЗ-3110 по ул. Дзидзария в г. Гудаута, в результате внезапно возникшего умысла на причинение тяжкого вреда здоровью гражданину Нурову А. А. на почве ранее имевшего место имущественного конфликта, произвел выстрелы из имевшегося при себе незаконно приобретенного и хранимого оружия по автомобилю, за рулем которого находился потерпевший, после чего с места преступления скрылся.

По независящим от него обстоятельствам Герия не смог довести свой преступный умысел до конца, так как выпущенные им восемь пуль не пробили дверь автомобиля и гражданину Нурову физический вред причинен не был.

Руслан Герия был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району. При личном досмотре у подозреваемого изъят пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм.

Судом Гудаутского района удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемого Герия меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела проводит следственное отделение Гудаутского РОВД.

