ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

НАЧАЛЬНИК ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Новости Среда, 25 февраля 2026 15:26
НАЧАЛЬНИК ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев посетил таможенные посты в регионе деятельности Сочинской таможни. Он пообщался с должностными лицами и проверил работу программных средств.

Перед началом курортного сезона особое внимание уделено вопросам организации таможенного контроля в МАПП Адлер – одном из самых загруженных пунктов пропуска в России. Показатели его фактической пропускной способности более чем в 4 раза превышают проектные в части легковых транспортных средств, а грузовых – в 1,5. Проводимая в настоящее время реконструкция должна существенно повысить пропускную способность и привести инфраструктуру пункта пропуска к единым утвержденным стандартам.

«Необходимо осуществлять регулярное взаимодействие с ФГКУ Росгранстрой по вопросам реконструкции МАПП Адлер, проводить работу по укомплектованию резерва его штатной численности, а также обеспечить бесперебойное проведение таможенного контроля на таможенных постах Сочинской таможни в сезон ввоза плодоовощной, цветочной продукции и в летний сезон», – отметил Андрей Беляев.

