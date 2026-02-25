РУСТАМ МИННИХАНОВ И ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ В СУХУМЕ

Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Во время краткого рабочего визита в Абхазию Рустам Минниханов и президент республики Бадра Гунба осмотрели расположенную в Сухуме набережную Диоскуров. Сейчас специалисты проводит здесь восстановительные работы – расчищают покрытия и готовят набережную протяженностью свыше километра к реконструкции.