РУСТАМ МИННИХАНОВ И ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ В СУХУМЕ
Новости Среда, 25 февраля 2026 15:29
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Во время краткого рабочего визита в Абхазию Рустам Минниханов и президент республики Бадра Гунба осмотрели расположенную в Сухуме набережную Диоскуров. Сейчас специалисты проводит здесь восстановительные работы – расчищают покрытия и готовят набережную протяженностью свыше километра к реконструкции.
Все работы планируется завершить до 1 июня, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
