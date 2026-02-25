СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СУХУМЕ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ 73 МЛН РУБЛЕЙ

 

Новости Среда, 25 февраля 2026 15:31
Сухум. 25 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На очередном заседании Сухумского городского Собрания депутаты утвердили Леонида Осия и Лану Цаава в качестве представителей в Общественной палате.

Затем начальник муниципального учреждения «Расчетный центр по выплатам пособий и пенсий» Мадина Харазия представила отчет о социальных расходах за 2025 год.

По данным ведомства, общая сумма выплат составила 72,9 млн рублей, из которых 71,3 млн рублей было направлено на регулярные пособия, а 1,5 млн рублей составили единовременные выплаты при рождении ребенка. Основная часть средств была распределена между 749 многодетными семьями (33,9 млн рублей) и 271 одинокой матерью (8,2 млн рублей).

На поддержку инвалидов I группы с детства и детей-инвалидов выделили в общей сложности более 15,4 млн рублей, еще 1,2 млн рублей направили на выплаты круглым сиротам.

Докладчик подчеркнула, что наличие выплат одновременно из городского и республиканского бюджетов привело к росту «социальной миграции» - массовой перепрописке граждан из других регионов в столицу для получения повышенных пособий.

Для стабилизации ситуации с 1 января 2026 года вступил в силу нормативно-правовой акт, устанавливающий обязательный трехлетний срок городской регистрации для получения муниципальных выплат. Мадина Харазия отметила, что без сдерживания необоснованной нагрузки город не сможет обеспечить существенное повышение пособий нуждающимся категориям граждан. По данным расчетного центра, за последние два месяца в регистрации по новым правилам было отказано всего восьми заявителям.

Председатель профильной комиссии Беслан Барганджия, комментируя принятие отчета, назвал приоритетной задачей поддержку тех, кто живет и трудится в городе постоянно. Он отметил конструктивное взаимодействие Расчетного центра с депутатским корпусом, после чего отчет приняли единогласно.

Последнее изменение Среда, 25 февраля 2026 15:36

