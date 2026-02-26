ЭДУАРД БУТБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принимает участие в Форуме будущих технологий. Мероприятие организовано «Росконгрессом» и проходит в Москве 25-26 февраля. Форум проходит в четвёртый раз, его темой стало формирование биоэкономики в России и применение биотехнологий в различных сферах экономики. К форуму присоединились учёные из России и из-за рубежа, крупные научные организации, предприятия-производители и другие.
Всего представлено около сорока стран.
Эдуард Бутба также был приглашен на пленарное заседание. На заседании выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поприветствовал участников и гостей IV Форума будущих технологий, отметив, что в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.
Программу форума дополняет выставка, где посетители могут ознакомиться с передовыми разработками и инновационными решениями в сфере биоэкономики. Их представят наукоёмкие предприятия и научные организации.
