февраля 07 2024

ЭДУАРД БУТБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новости Четверг, 26 февраля 2026 14:37
ЭДУАРД БУТБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принимает участие в Форуме будущих технологий. Мероприятие организовано «Росконгрессом» и проходит в Москве 25-26 февраля. Форум проходит в четвёртый раз, его темой стало формирование биоэкономики в России и применение биотехнологий в различных сферах экономики. К форуму присоединились учёные из России и из-за рубежа, крупные научные организации, предприятия-производители и другие.

Всего представлено около сорока стран.

Эдуард Бутба также был приглашен на пленарное заседание. На заседании выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поприветствовал участников и гостей IV Форума будущих технологий, отметив, что в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.

Программу форума дополняет выставка, где посетители могут ознакомиться с передовыми разработками и инновационными решениями в сфере биоэкономики. Их представят наукоёмкие предприятия и научные организации.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 14:54

