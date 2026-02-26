 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 120 ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ В АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ НАВЫКИ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФАО

Новости Четверг, 26 февраля 2026 14:58
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 120 ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ В АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ НАВЫКИ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФАО

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в марте 2025 года приступил к реализации нового проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии» при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Инициатива направлена на поддержку женщин, занятых в мелкомасштабном сельском хозяйстве, и охватывает два ключевых направления - производство молочной продукции и переработку фруктов и овощей. Проект сочетает предоставление технической помощи с обучением современным и устойчивым сельскохозяйственным практикам, способствуя повышению доходов и укреплению экономической устойчивости сельских домохозяйств.

Важным элементом реализации проекта является создание полевых школ фермеров (ПШФ) в разных районах Абхазии. Каждую школу возглавляет фермер-лидер, который координирует работу участниц и обеспечивает обмен опытом. Специалисты ФАО регулярно посещают ПШФ и проводят практические и теоретические тренинги, обеспечивая участниц постоянной консультативной поддержкой.

За период реализации проекта более 120 женщин-фермеров прошли обучение технологиям молочного производства, включая лучшие практики гигиенического обращения с молоком и его переработки, технологии производства сыра качотта и

брынза, а также методы контроля качества сырого молока. Полученные знания помогают участницам повышать качество своей продукции.

В рамках проекта участницы получили необходимое оборудование и материалы для развития мелкомасштабного молочного производства, включая кормовые ведра для скота, термометры для сыроварения, сепараторы, пастеризаторы, ферменты для производства сыра и минерально-витаминные добавки для крупного рогатого скота.

Фермеры-лидеры ПШФ дополнительно были обеспечены переносными холодильниками для хранения сыра, инсектицидными лампами для защиты производственных помещений от насекомых и специализированными ножами для сыроделия.

С конца марта в рамках сельскохозяйственного компонента агрономы ФАО начнут работу с фермерами по направлению выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции. Планируется создание шести демонстрационных участков, на которых участники будут выращивать огурцы, помидоры, баклажаны и базилик. В ходе тренингов фермеры освоят технологии выращивания здоровой рассады, методы поддержания плодородия и здоровья почвы, современные подходы к защите растений от вредителей и болезней, а также навыки переработки сельскохозяйственной продукции.

Для поддержки данного направления фермеры получат семена, удобрения и средства защиты растений, необходимые для повышения урожайности и устойчивости производства.

«Наш подход основан на коллективном обучении, когда знания передаются не отдельным фермерам, а целым группам фермеров. Женщины регулярно собираются на практические занятия, получают консультации специалистов и необходимую техническую поддержку. Такой формат позволяет охватить больше участниц и обеспечивает устойчивое применение новых знаний в их хозяйствах», – отметила глава офиса ФАО Александра Смычкович.

Таким образом, проект ФАО способствует экономической устойчивости сельских женщин и развитию современных подходов в сельском хозяйстве в Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 15:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.