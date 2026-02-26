БОЛЕЕ 120 ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ В АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ НАВЫКИ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФАО

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в марте 2025 года приступил к реализации нового проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии» при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Инициатива направлена на поддержку женщин, занятых в мелкомасштабном сельском хозяйстве, и охватывает два ключевых направления - производство молочной продукции и переработку фруктов и овощей. Проект сочетает предоставление технической помощи с обучением современным и устойчивым сельскохозяйственным практикам, способствуя повышению доходов и укреплению экономической устойчивости сельских домохозяйств.

Важным элементом реализации проекта является создание полевых школ фермеров (ПШФ) в разных районах Абхазии. Каждую школу возглавляет фермер-лидер, который координирует работу участниц и обеспечивает обмен опытом. Специалисты ФАО регулярно посещают ПШФ и проводят практические и теоретические тренинги, обеспечивая участниц постоянной консультативной поддержкой.

За период реализации проекта более 120 женщин-фермеров прошли обучение технологиям молочного производства, включая лучшие практики гигиенического обращения с молоком и его переработки, технологии производства сыра качотта и

брынза, а также методы контроля качества сырого молока. Полученные знания помогают участницам повышать качество своей продукции.

В рамках проекта участницы получили необходимое оборудование и материалы для развития мелкомасштабного молочного производства, включая кормовые ведра для скота, термометры для сыроварения, сепараторы, пастеризаторы, ферменты для производства сыра и минерально-витаминные добавки для крупного рогатого скота.

Фермеры-лидеры ПШФ дополнительно были обеспечены переносными холодильниками для хранения сыра, инсектицидными лампами для защиты производственных помещений от насекомых и специализированными ножами для сыроделия.

С конца марта в рамках сельскохозяйственного компонента агрономы ФАО начнут работу с фермерами по направлению выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции. Планируется создание шести демонстрационных участков, на которых участники будут выращивать огурцы, помидоры, баклажаны и базилик. В ходе тренингов фермеры освоят технологии выращивания здоровой рассады, методы поддержания плодородия и здоровья почвы, современные подходы к защите растений от вредителей и болезней, а также навыки переработки сельскохозяйственной продукции.

Для поддержки данного направления фермеры получат семена, удобрения и средства защиты растений, необходимые для повышения урожайности и устойчивости производства.

«Наш подход основан на коллективном обучении, когда знания передаются не отдельным фермерам, а целым группам фермеров. Женщины регулярно собираются на практические занятия, получают консультации специалистов и необходимую техническую поддержку. Такой формат позволяет охватить больше участниц и обеспечивает устойчивое применение новых знаний в их хозяйствах», – отметила глава офиса ФАО Александра Смычкович.

Таким образом, проект ФАО способствует экономической устойчивости сельских женщин и развитию современных подходов в сельском хозяйстве в Абхазии.