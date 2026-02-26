ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля на пешеходной линии по направлению «импорт» досмотрели ручную кладь гражданки Республики Абхазия Джансузян Э.А., проживающей в селе Пшап. Она не заявила ни в письменной, ни в устной форме о товаре, находившемся у нее.