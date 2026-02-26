 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Четверг, 26 февраля 2026 15:05
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля на пешеходной линии по направлению «импорт» досмотрели ручную кладь гражданки Республики Абхазия Джансузян Э.А., проживающей в селе Пшап. Она не заявила ни в письменной, ни в устной форме о товаре, находившемся у нее.

В ручной клади гражданки была обнаружена табачная продукция – сигареты фирмы «Marlboro Gold» с маркировкой «Duty free» в количестве 148 пачек.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 15:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БОЛЕЕ 120 ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ В АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ НАВЫКИ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФАО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.