ДЕПУТАТЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДАЛИ СОГЛАСИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ АСТАМУРА АРГУН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Новости Четверг, 26 февраля 2026 15:16
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Собрания Гудаутского района дали согласие на утверждение главой администрации района Астамура Аргун.
По результатам тайного голосования 28 депутатов проголосовали за кандидатуру Аргун, представленную президентом, один депутат – против.
