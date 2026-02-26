 

ДЕПУТАТЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДАЛИ СОГЛАСИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ АСТАМУРА АРГУН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Новости Четверг, 26 февраля 2026 15:16
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Собрания Гудаутского района дали согласие на утверждение главой администрации района Астамура Аргун.

По результатам тайного голосования 28 депутатов проголосовали за кандидатуру Аргун, представленную президентом, один депутат – против.

