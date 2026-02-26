 

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Новости Четверг, 26 февраля 2026 15:37
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Обсуждению проекта Национальной информационно-аналитической системы посвящалось расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Проект презентовали заместитель генерального директора российского информагентства Интерфакс Георгий Гулиа, директор по развитию бизнеса в госсекторе и странах ближнего зарубежья Дарья Мелех и директор по технологиям Андрей Оберемок.

В обсуждении проекта участвовали депутаты, министры финансов и экономики Саид Губаз и Теймураз Миквабия, председатель Госкомстата Кама Гогия, председатель ГТК Отар Хеция, замминистра по налогам и сборам Батал Гулия, представители научного сообщества Абхазии.

Председатель комитета Резо Зантария отметил, что интеграция в глобальную экономику невозможна без цифровой трансформации государства и бизнеса. По его словам, внедрение информационно-аналитической системы при поддержке Интерфакса станет серьезным стимулом для экономического развития страны.

«Цифровая трансформация – это общемировой стандарт. Прозрачность информации о юридических лицах и предпринимателях повышает инвестиционную привлекательность экономики. Для Абхазии вопросы эффективной коммуникации с внешним миром сегодня актуальны как никогда», – подчеркнул Зантария.

Заместитель гендиректора информационной группы Интерфакс Георгий Гулиа напомнил, что ранее вопросы цифровизации обсуждались на форуме в Санкт-Петербурге с участием президента Абхазии Он отметил, что Интерфакс, будучи крупнейшей частной IT-компанией, создает сложные системы, которыми пользуются 80% государственных и бизнес-структур России.

«Наши системы необходимы, например, для эффективной работы налоговой службы. Глобальные вызовы неизбежно достигают и до Абхазии. Чтобы не оставаться на обочине прогресса, нужно реагировать своевременно. Мы готовы поддержать Абхазию на пути цифровизации и реализовать этот проект для республики бесплатно», – заявил Гулиа.

Директор по развитию бизнеса Интерфакса Дарья Мелех наглядно продемонстрировала возможности системы СПАРК и других сервисов.

Она показала, как анализ официальных данных позволяет отслеживать платежную дисциплину контрагентов, вовремя получать сигналы о рисках и обеспечивать безопасность бизнеса.

Участники заседания обсудили возможные действия на пути к принятию проекта, одним из которых является подготовка правой базы.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 15:40

