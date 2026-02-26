АСТАМУР ЛОГУА ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялся рабочий визит министра туризма Абхазии Астамура Логуа в международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба. Особое внимание было уделено вопросам комфортности пребывания пассажиров и интеграции аэропорта в туристическую инфраструктуру республики.

«Сегодня мы последовательно развиваем аэропорт не только как транспортный узел, но и как комфортное общественное пространство для жителей и гостей республики. В ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории: появятся новые зоны озеленения, места отдыха для пассажиров. Особое внимание уделяем семьям с детьми – в планах обустройство дополнительной детской площадки», – сказал Руслан Блиндюк, генеральный директор аэропорта.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в целях повышения туристической привлекательности воздушных ворот Абхазии.

«Наша миссия – открытие туристско-информационных центров (ТИЦ). Это делается для повышения уровня сервиса, продвижения нашей страны, чтобы стало удобно, интересно, и самое главное, познавательно для наших гостей. Мы хотим, чтобы любой человек, приехавший в Абхазию, был достойно встречен и получил подробную, интересную, правдивую информацию о нашей стране», – отметил Астамур Логуа.

На сегодняшний день аэровокзальный комплекс может обслужить до 320 пассажиров в час.

После завершения реконструкции исторического терминала, запланированной на май 2026 года, этот показатель вырастет до 400 пассажиров в час, что позволит принять возрастающие пассажиропотоки и обеспечить высокий уровень сервиса.