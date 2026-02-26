 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСТАМУР ЛОГУА ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА

Новости Четверг, 26 февраля 2026 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
АСТАМУР ЛОГУА ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялся рабочий визит министра туризма Абхазии Астамура Логуа в международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба. Особое внимание было уделено вопросам комфортности пребывания пассажиров и интеграции аэропорта в туристическую инфраструктуру республики.

«Сегодня мы последовательно развиваем аэропорт не только как транспортный узел, но и как комфортное общественное пространство для жителей и гостей республики. В ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории: появятся новые зоны озеленения, места отдыха для пассажиров. Особое внимание уделяем семьям с детьми – в планах обустройство дополнительной детской площадки», – сказал Руслан Блиндюк, генеральный директор аэропорта.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в целях повышения туристической привлекательности воздушных ворот Абхазии.

«Наша миссия – открытие туристско-информационных центров (ТИЦ). Это делается для повышения уровня сервиса, продвижения нашей страны, чтобы стало удобно, интересно, и самое главное, познавательно для наших гостей. Мы хотим, чтобы любой человек, приехавший в Абхазию, был достойно встречен и получил подробную, интересную, правдивую информацию о нашей стране», – отметил Астамур Логуа.

На сегодняшний день аэровокзальный комплекс может обслужить до 320 пассажиров в час.

После завершения реконструкции исторического терминала, запланированной на май 2026 года, этот показатель вырастет до 400 пассажиров в час, что позволит принять возрастающие пассажиропотоки и обеспечить высокий уровень сервиса.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 19:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ ВЕТЕРАНУ ВОВ АЛЕКСЕЮ ЯГУПЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.