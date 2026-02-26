ВЕТЕРАНУ ВОВ АЛЕКСЕЮ ЯГУПЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Александрович Ягупа отмечает вековой юбилей. Поздравить именинника приехали сотрудники Посольства России, Русского дома и Дома Москвы в Сухуме. Алексею Александровичу вручили подарки и передали почетный поздравительный адрес от президента России Владимира Путина.
Под окнами ветерана развернулся настоящий праздник: оркестр 7-й военной базы исполнил любимые патриотические композиции.
«Я этого никогда не забуду!» – растроганно признался юбиляр.
Жизненный путь Алексея Александровича – пример мужества. Его призвали на службу, когда ему не было и восемнадцати: юноше доверили важную задачу – сопровождать бойцов на фронт.
