ВЕТЕРАНУ ВОВ АЛЕКСЕЮ ЯГУПЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Александрович Ягупа отмечает вековой юбилей. Поздравить именинника приехали сотрудники Посольства России, Русского дома и Дома Москвы в Сухуме. Алексею Александровичу вручили подарки и передали почетный поздравительный адрес от президента России Владимира Путина.

Под окнами ветерана развернулся настоящий праздник: оркестр 7-й военной базы исполнил любимые патриотические композиции.

«Я этого никогда не забуду!» – растроганно признался юбиляр.

Жизненный путь Алексея Александровича – пример мужества. Его призвали на службу, когда ему не было и восемнадцати: юноше доверили важную задачу – сопровождать бойцов на фронт.