 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ

Новости Четверг, 26 февраля 2026 19:08
Оцените материал
(0 голосов)
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья вменяется жителю села Пшап Гулрыпшского района Пачулия Гии Жоржиевичу, 1980 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Пачулия, следуя попутчиком в автомобиле «Toyota Voxy» под управлением гражданина Республики Узбекистан и вторым пассажиром – также уроженцем Узбекистана, по ул. Ардзинба в г. Сухум, в непосредственной близости от «Республиканского стадиона», под угрозой применения насилия, используя имеющийся при себе нож, завладел принадлежащими одному из потерпевших денежными средствами в размере 2000 рублей. После чего потребовал еще 40000 и, не получив желаемого, нанес второму потерпевшему колото-резаное ранение задней грудной стенки слева.

Принятыми ОРМ злоумышленник был задержан в п. Дранда сотрудниками уголовного розыска столичного УВД совместно с ОУР ОВД по Гулрыпшскому району.

На время предварительного расследования Гия Пачулия заключен под стражу.

Расследование в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 159 УК Республики Абхазия проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 19:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕТЕРАНУ ВОВ АЛЕКСЕЮ ЯГУПЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.