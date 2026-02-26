Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья вменяется жителю села Пшап Гулрыпшского района Пачулия Гии Жоржиевичу, 1980 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Пачулия, следуя попутчиком в автомобиле «Toyota Voxy» под управлением гражданина Республики Узбекистан и вторым пассажиром – также уроженцем Узбекистана, по ул. Ардзинба в г. Сухум, в непосредственной близости от «Республиканского стадиона», под угрозой применения насилия, используя имеющийся при себе нож, завладел принадлежащими одному из потерпевших денежными средствами в размере 2000 рублей. После чего потребовал еще 40000 и, не получив желаемого, нанес второму потерпевшему колото-резаное ранение задней грудной стенки слева.

Принятыми ОРМ злоумышленник был задержан в п. Дранда сотрудниками уголовного розыска столичного УВД совместно с ОУР ОВД по Гулрыпшскому району.

На время предварительного расследования Гия Пачулия заключен под стражу.

Расследование в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 159 УК Республики Абхазия проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.