 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 26 февраля 2026 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предъявлено жителю г. Сухум Ломия Владлену Темыровичу, 2001 г.р.

Запрещенное вещество, а именно наркотического средство «Мефедрон», последний тайно хранил при себе в целлофановом пакете среди блистеров медицинских препаратов до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району.

Сам же гражданин Ломия на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения веществами «Амфетамин» и «Метамфетамин».

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 223 УК ОП проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

На время предварительного следствия Владлен Ломия содержится под домашним арестом.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 26 февраля 2026 19:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.