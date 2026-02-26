ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 26 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предъявлено жителю г. Сухум Ломия Владлену Темыровичу, 2001 г.р.
Запрещенное вещество, а именно наркотического средство «Мефедрон», последний тайно хранил при себе в целлофановом пакете среди блистеров медицинских препаратов до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району.
Сам же гражданин Ломия на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения веществами «Амфетамин» и «Метамфетамин».
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 223 УК ОП проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
На время предварительного следствия Владлен Ломия содержится под домашним арестом.
Последнее от Super User
