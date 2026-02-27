 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Пятница, 27 февраля 2026 12:40
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Ахада Бадра Гәынба Аԥсны Аҳәынҭқарра амассатә информациа ахархәагақәа русзуцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит.

«Ҳаҭыр зқәу Аԥсны Аҳәынҭқарра амассатә информациа ахархәагақәа русзуцәа!

Ишәыдысныҳәалоит шәзанааҭтә ныҳәа Амассатә информациа ахархәагақәа рымш.

Машәырны иҟамлаӡеит Амассатә информациа ахархәагақәа рымш азгәаҭара иазку арыцхә. 1919 шықәса жәабранмза 27 рзы аԥсышәала иҭыҵит аԥсуа газеҭ «Аԥсны» актәи аномер, абри инаркны ихацыркхеит амилаҭтә журналистика аҿиара.

Амассатә информациа ахархәагақәа аҵак ду рымоуп ҳҳәынҭқарреи ҳауаажәларреи рыԥсҭазаараҟны. Шәара иаашәырԥшуа аобиективтә знеишьеи, аҭакԥхықәреи, аиашареи ирыбзоураны ауаажәларра рыҩныҵҟа изыхәҭоу аизыҟазаашьақәа шьақәгылоит, ироуа аинформациа агәрагара, имҩаԥысуа апроцессқәа реилкаара алнаршоит.

Аԥснытәи Амассатә информациа ахархәагақәа акыршықәса раахыс атәылаҟны акрызҵазкуа ахҭысқәа аадырԥшуеит, Аԥсны апозициеи уи аҭоурыхи адунеи иаларҵәо.

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәсқәа раан ажурналистцәа рзанааҭтә уал нарыгӡон ламысла, имҩаԥысуаз ахҭысқәа, аибашьра аамҭазтәи аԥышәарақәа, ажәлар ахақәиҭреи аԥеиԥши рыхьчаразы ирымаз агәазыҳәара адунеи аларҵәаразы ирылшоз ҟарҵон. Аибашьра ашьҭахьгьы Амассатә информациа ахархәагақәа хықәкы хаданы ирымоуп аҳәынҭқарратә ԥсҭазаара иадҳәалоу ахҭысқәа, Аԥсны аҿиара, уи апозициа уҳәа ҭакԥхықәрала, обиективла раарԥшра.

Ҳаҭыр зқәу амассатә информациа ахархәагақәа аусзуҩцәа!

Шәзанааҭтә ныҳәа амш аҽны ишәзеиӷьасшьар сҭахуп агәабзиара, иҭышәынтәалоу аусура, азҿлымҳара змоу атемақәа, аихьӡарақәа. Шәнапы злаку аус ҳаҭырла иазыҟоу аԥхьаҩцәа, азыӡырҩцәа, ахәаԥшҩцәа рыгәрагара шәыцзааит есқьынгьы».

***

Президент Бадра Гунба поздравил работников средств массовой информации Республики Абхазия с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники средств массовой информации Республики Абхазия! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем средств массовой информации.

Дата празднования Дня средств массовой информации выбрана не случайно. 27 февраля 1919 года вышел первый номер абхазской газеты «Апсны», и это стало началом развития национальной журналистики. Средства массовой информации играют важную роль в жизни нашего государства и общества.

Благодаря объективности и ответственности, которую проявляют журналисты в работе, общество получает правдивую информацию, позволяющую лучше разобраться в процессах, происходящих в стране.

Абхазские средства массовой информации на протяжении десятилетий освещают важные события в стране, распространяют по всему миру информацию об истории и сегодняшнем дне Абхазии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. журналисты добросовестно выполняли свой профессиональный долг. Они прилагали все усилия для информирования мира о событиях, о борьбе абхазского народа за свободу независимость.

И в послевоенное время главной задачей СМИ остается объективное информирование людей о событиях, связанных с развитием государства.

Уважаемые работники СМИ! В ваш профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, стабильной работы, интересных тем и больших успехов. Пусть вам всегда сопутствует доверие и благодарность читателей, слушателей и зрителей».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 12:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.