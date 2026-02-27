ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Ишәыдысныҳәалоит шәзанааҭтә ныҳәа – Амассатә информациа ахархәагақәа рымш.

Машәырны иҟамлаӡеит Амассатә информациа ахархәагақәа рымш азгәаҭара иазку арыцхә. 1919 шықәса жәабранмза 27 рзы аԥсышәала иҭыҵит аԥсуа газеҭ «Аԥсны» актәи аномер, абри инаркны ихацыркхеит амилаҭтә журналистика аҿиара.

Амассатә информациа ахархәагақәа аҵак ду рымоуп ҳҳәынҭқарреи ҳауаажәларреи рыԥсҭазаараҟны. Шәара иаашәырԥшуа аобиективтә знеишьеи, аҭакԥхықәреи, аиашареи ирыбзоураны ауаажәларра рыҩныҵҟа изыхәҭоу аизыҟазаашьақәа шьақәгылоит, ироуа аинформациа агәрагара, имҩаԥысуа апроцессқәа реилкаара алнаршоит.

Аԥснытәи Амассатә информациа ахархәагақәа акыршықәса раахыс атәылаҟны акрызҵазкуа ахҭысқәа аадырԥшуеит, Аԥсны апозициеи уи аҭоурыхи адунеи иаларҵәо.

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәсқәа раан ажурналистцәа рзанааҭтә уал нарыгӡон ламысла, имҩаԥысуаз ахҭысқәа, аибашьра аамҭазтәи аԥышәарақәа, ажәлар ахақәиҭреи аԥеиԥши рыхьчаразы ирымаз агәазыҳәара адунеи аларҵәаразы ирылшоз ҟарҵон. Аибашьра ашьҭахьгьы Амассатә информациа ахархәагақәа хықәкы хаданы ирымоуп аҳәынҭқарратә ԥсҭазаара иадҳәалоу ахҭысқәа, Аԥсны аҿиара, уи апозициа уҳәа ҭакԥхықәрала, обиективла раарԥшра.

Ҳаҭыр зқәу амассатә информациа ахархәагақәа аусзуҩцәа!

Шәзанааҭтә ныҳәа амш аҽны ишәзеиӷьасшьар сҭахуп агәабзиара, иҭышәынтәалоу аусура, азҿлымҳара змоу атемақәа, аихьӡарақәа. Шәнапы злаку аус ҳаҭырла иазыҟоу аԥхьаҩцәа, азыӡырҩцәа, ахәаԥшҩцәа рыгәрагара шәыцзааит есқьынгьы».

***

Президент Бадра Гунба поздравил работников средств массовой информации Республики Абхазия с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники средств массовой информации Республики Абхазия! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем средств массовой информации.

Дата празднования Дня средств массовой информации выбрана не случайно. 27 февраля 1919 года вышел первый номер абхазской газеты «Апсны», и это стало началом развития национальной журналистики. Средства массовой информации играют важную роль в жизни нашего государства и общества.

Благодаря объективности и ответственности, которую проявляют журналисты в работе, общество получает правдивую информацию, позволяющую лучше разобраться в процессах, происходящих в стране.

Абхазские средства массовой информации на протяжении десятилетий освещают важные события в стране, распространяют по всему миру информацию об истории и сегодняшнем дне Абхазии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. журналисты добросовестно выполняли свой профессиональный долг. Они прилагали все усилия для информирования мира о событиях, о борьбе абхазского народа за свободу независимость.

И в послевоенное время главной задачей СМИ остается объективное информирование людей о событиях, связанных с развитием государства.

Уважаемые работники СМИ! В ваш профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, стабильной работы, интересных тем и больших успехов. Пусть вам всегда сопутствует доверие и благодарность читателей, слушателей и зрителей».