ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Аҧыза-министр Владимир Делба Аҧсны аинформациатә-массатә хархәагақәа русзуҩцәа рымш ныҳәа рыдиныҳәалеит.
Адныҳәалараҿы иаҳәоит:
Акыр иаҧсоу Аҧсны аинформациатә хархәагақәа русзуҩцәа!
Ишәыдысныҳәалоит Амилаҭтә кьыҧхьи аинфомациатә-массатә хархәагақәеи рымш.
Ари арыцхә адҳәалоуп аҧсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа редакторс дызмаз раҧхьатәи аҧсуа газет «Аҧсны» актәи аномер аҭыҵра. Уи инаркны иалагеит аҧсуа журналистика аҭоурых.
Аҧсны ажурналистика амаҵ азызуаз есымша пату рықәын, аҧсуа жәлар ирылагылан, рхьаа рдыруан. Иарбан аамҭазаалакгьы Аҳәынҭқарра аргылараҿы рлагала дууп.
Аҧсны аибашьра ианҭагылазгьы аҧсуа журналистцәа адунеи иаладырҵәон аиаша, ирацәаҩуп абџьар кны аӷа иҿагылазгьы. Зыҧсадгьыл зхы ақәызҵаз ргәалашәара наунагӡа иаанхоит.
Иахьагьы ажурналистцәа аҳәынҭқарраҿы имҩаҧысуа апроцессқәа шәрылагылоуп, шәыжәлар рымаҵ жәуеит.
Ҳаҭыр зқәу аинформациатә хархәагақәа русзуҩцәа. Иҭабуп ҳәа шәасҳәоит шәааҧсаразы. Ишәзеиӷьасшьоит шәнапы злаку аус аҿы ақәҿиарақәа, аҧсҭазаараҿы аманшәалара.
***
Премьер-министр Владимир Делба поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.
«Этот день связан с датой выхода первого номера газеты «Апсны», редактором которой был основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа. С тех пор абхазская журналистика ведет свою историю.
Работники СМИ Абхазии всегда пользовались уважением, были рядом со своим народом и понимали его чаяния. На протяжении всей нашей истории они вносили значительный вклад в развитие нашего государства.
Во время войны абхазские журналисты доносили миру правду, многие из них взяли в руки оружие, чтобы защищать свою Родину. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу!
Сегодня журналисты продолжают находиться в центре событий, участвуя в важных для нашего общества процессах и служа своему народу».
