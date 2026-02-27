ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНУ СЕРБИНУ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян принял общественного деятеля, эксперта в области социального предпринимательства, члена Общественной палаты Омской области, председателя «Центра инноваций социальной сферы» г. Омска Ирину Сербину. Во встрече приняли участие представитель Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия, общественные деятели Анетта Бганба и Валентина Пицевич.

Темой встречи стало обсуждение механизмов поддержки гражданских инициатив и внедрения в Абхазии успешных российских практик в сфере социального предпринимательства.

Вараздат Миносян отметил, что абхазская сторона использует методические наработки и опыт центра инноваций социальной сферы для развития социального предпринимательства в республике.

Ирина Сербина пригласила представителей Республики Абхазия на XV Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб – 2026», который пройдет в Омске в октябре 2026 года. Форум станет уникальной площадкой для презентации абхазских проектов, поиска партнеров и инвесторов, а также для обмена опытом с ведущими экспертами из России и зарубежья.

