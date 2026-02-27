ГЕНПРОКУРОР ОТОЗВАЛ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕПУТАТУ КВАРЧИЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ И ПОВТОРНОЙ ПОДАЧИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Адгур Агрба отозвал из Верховного суда представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения к ответственности депутата Парламента Кана Кварчия в рамках расследования инцидента, произошедшего 5 ноября в офисе газеты «Абхазский вестник».
«Представление генерального прокурора должно быть рассмотрено не позднее 10 суток со дня поступления в суд, однако Верховный суд не рассмотрел его в установленные законом сроки.
В связи с этим генеральный прокурор принял решение отозвать контрольных материалов из Верховного суда. Материалы будут дополнены для усиления позиции Генеральной прокуратуры и вновь направлены в Верховный суд», – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Представление было направлено в Верховный суд 13 февраля 2026 г.
Последнее от Super User
- КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ
- ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА 27 ФЕВРАЛЯ 2026 9
- ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНУ СЕРБИНУ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ