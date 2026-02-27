 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ГЕНПРОКУРОР ОТОЗВАЛ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕПУТАТУ КВАРЧИЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ И ПОВТОРНОЙ ПОДАЧИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Пятница, 27 февраля 2026 12:49
ГЕНПРОКУРОР ОТОЗВАЛ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕПУТАТУ КВАРЧИЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ И ПОВТОРНОЙ ПОДАЧИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Адгур Агрба отозвал из Верховного суда представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения к ответственности депутата Парламента Кана Кварчия в рамках расследования инцидента, произошедшего 5 ноября в офисе газеты «Абхазский вестник».

«Представление генерального прокурора должно быть рассмотрено не позднее 10 суток со дня поступления в суд, однако Верховный суд не рассмотрел его в установленные законом сроки.

В связи с этим генеральный прокурор принял решение отозвать контрольных материалов из Верховного суда. Материалы будут дополнены для усиления позиции Генеральной прокуратуры и вновь направлены в Верховный суд», – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.

Представление было направлено в Верховный суд 13 февраля 2026 г.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 13:01

